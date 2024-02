Sos con un bigliettino, donna chiese aiuto al vicino: l’ex ora rischia 10 anni

Ascoli Piceno, 27 febbraio 2024 – È attesa per domani la sentenza del Collegio del tribunale di Ascoli riguardante uno dei casi di prevaricazione nei confronti di una donna avvenuti nel territorio piceno negli ultimi anni, turbando l’opinione pubblica. Stalking, estorsione, violenza privata, minaccia, violazione di domicilio, elusione di un provvedimento del giudice e furto i reati contestati ad un 47enne ascolano noto alle cronache giudiziarie per numerosi precedenti, con l’aggravante di aver commesso detti reati nei confronti di una donna con gravi problemi di salute e di essere stato a lei legato da un rapporto affettivo.

Rischia fino a 10 anni di carcere. L’uomo venne arrestato nell’estate del 2021 a seguito della denuncia della donna, nel frattempo deceduta, che chiese aiuto ad un vicino di casa infilando un bigliettino sotto la porta in cui raccontava tutto quello che stava patendo. "Non mi sono rivolta direttamente alla polizia perché lui mi aveva detto che tanto conosceva molti poliziotti" ha riferito ai giudici. Fu il vicino a far sì che la Procura attivasse il ’codice rosso’ che ha comportato la messa in sicurezza della donna e l’arresto dell’uomo a seguito delle indagini della polizia.

La donna ha detto di aver vissuto nella paura in conseguenza delle minacce che l’uomo avrebbe indirizzato non solo a lei ma anche ai familiari e agli amici. L’imputato, difeso dall’avvocato Gramenzi, aveva intrapreso una relazione con questa donna con problemi di salute che lui si sarebbe assunto la responsabilità di risolverle spingendola a licenziarsi dal posto di lavoro per tenerla ancora di più sotto controllo.

Le faceva anche assumere farmaci senza alcuna prescrizione medica e di cui lei comunque non aveva alcun bisogno. La donna ha riferito che aveva problemi di alimentazione e che lui cercava di aiutarla, accompagnandola da una nutrizionista. Le disse che l’avrebbe aiutata a recuperare dei crediti che vantava da un datore di lavoro, ma tutto era accompagnato da minacce. Quando lei ha deciso di interrompere il rapporto, il 47enne avrebbe iniziato a mettere in atto condotte vessatorie, minacce gravissime, controllandola e prendendola a schiaffi.

"Ti ammazzo, ti faccio a pezzettini, ti metto in un sacco e ti scarico al porto" sono frasi che la donna ha riferito agli agenti della Questura. Minacce che hanno coinvolto anche i familiari e amici della donna ai quale le ha detto che avrebbe fatto del male se lei lo avesse lasciato, intimandole di non vederli più.