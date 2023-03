Stalking sulla ex mentre è detenuto: condannato a 8 mesi

Il giudice Domizia Proietti ha condannato a 8 mesi di carcere, l’albanese di 40 anni residente ad Ascoli che doveva rispondere dell’accusa di stalking, minaccia grave e percosse contestatagli dal procuratore Monti che ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio per l’uomo assistito dagli avvocati Umberto Gramenzi e Silvia Morganti. Nonostante fosse detenuto al Marinoper altri fatti e fosse già imputato nell’ambito di un altro procedimento per stalking, minaccia grave e percosse, l’albanese avrebbe continuato a perseverare nelle condotte gravemente moleste nei confronti di 33enne di San Benedetto con la quale aveva convissuto. Dal carcere l’uomo ha inviato lettere alla sua ex dal tono che non è piaciuto a lei, ma nemmeno alla Procura e al giudice che lo ha rinviato a giudizio. "Vediamo un po’ come va a finire questa sfida, questione di poco tempo e avrai tutto indietro, così impari a fare certe cose insieme agli altri. Io presto esco da qua e poi sarò più forte di prima". E ancora: "O noi o voi, qua va a finire male" le scriveva anche su Messenger: "Ora diventa bella la partita, siete il mio obiettivo, skifosi". Uscito dal carcere l’albanese avrebbe preso a seguire la donna, anche mentre era al parco per bambini o appostandosi sotto la sua abitazione, causando nella vittima quindi un perdurante stato di paura e di timore di incorrere in situazioni di pericolo per la sua incolumità, tanto da dover cambiare le sue abitudini di vita. La Procura contestava all’imputato anche l’aggravante di aver compiuto questi atti nei confronti di una persona alla quale era stato legato da una relazione affettiva. Nel corso dell’arringa difensiva, l’avvocatessa Morganti ha sostenuto che essendo in alcuni dei casi contestati detenuto in carcere, non avrebbe potuto nuocere alla sua ex. La penalista ha anche riferito di provocazioni della donna che al telefono, nonostante i toni pacati dell’uomo, che voleva parlare con le figlie, continuava a rinfacciargli il suo burrascoso passato.

p. erc