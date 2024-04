Stalking sull’ex compagna, albanese finisce sotto processo

"Oggi piango io, può essere che un domani piangi tu: trovati un’altra casa". E’ una delle frasi che un albanese avrebbe pronunciato nei confronti dell’ex compagna, una connazionale con la quale viveva lungo la vallata del Tronto. L’uomo è finito sotto processo con l’accusa di stalking dopo la denuncia della donna, assistita dall’avvocatessa Rita Occhiochiuso. I fatti risalgono al 2023 quando la coppia era in fase di separazione. A seguito di ciò l’uomo voleva che lei e i figli minorenni se ne andassero dalla casa, di sua proprietà, e si cercasse un’altra sistemazione. Ogni volta che i due si incontravano la minacciava, visto che lei rifiutava di andarsene. Sul punto si è pronunciato il tribunale civile assegnando l’utilizzo dell’abitazione alla donna. Ma lui ha poi continuato a minacciarla per far sì che se ne andasse. Una pressione continua per la quale la donna ha subìto un grave stato di stress che l’hanno spinta a denunciare l’uomo, finito ora sotto processo.