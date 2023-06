Stalli sotto il cavalcavia Altri lotti a disposizione

Posti auto al di sotto della sopraelevata, ancora nessuna convenzione fra comune e provincia: l’ente rivierasco, ad oggi, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale a Palazzo San Filippo, e il tempo stringe per assicurare i nuovi stalli nelle aree sottostanti al cavalcavia. Nell’accordo, secondo indiscrezioni, non dovrebbero essere inserite solo le aree di via del Cacciatore, ma anche altre che negli anni scorsi sono state date al comune e la cui concessione sta per scadere: si tratta di lotti non indifferenti, in prossimità di via Scarlatti e lungo viale dello Sport fino all’area del luna park. Insomma, l’iniziativa riguarderebbe anche i quartieri Mare e Ragnola. Questo significa che in ballo non dovrebbero esserci solo gli 80 parcheggi di via del Cacciatore, ma un numero ben più consistente di stalli da offrire ai visitatori esterni durante la bella stagione. Stando a quanto deciso nel corso degli ultimi incontri fra i rappresentanti degli enti, il civico 124 di Viale De Gasperi deve formulare una richiesta ufficiale alla provincia, per il comodato d’uso – non gratuito – delle aree menzionate. Il pagamento di un canone costituisce un elemento fondamentale dell’accordo: la provincia, che già si è trovata in situazione di predissesto, non può assegnare un proprio terreno se non a fronte di un determinato corrispettivo economico. Dal canto suo Viale De Gasperi, dovendo ammortizzare questa spesa, quasi sicuramente metterà a pagamento i parcheggi posizionati sotto la sopraelevata. E in tal senso sono molte le soluzioni che il comune sta cercando, per fare in modo che le aree più densamente popolate abbiano un numero adeguato di posteggi. Si pensi, ad esempio, al parcheggio multipiano che si intende realizzare al posto dell’attuale distretto sanitario di via Romagna: in questo caso, però, l’amministrazione deve ancora fare propria l’area, scambiandola con il terreno a sud dell’Istituto superiore ‘Capriotti’, dove invece sorgerà la futura Casa della salute. C’è poi l’ex tirassegno, e anche in questo caso, come dichiarato dal consigliere Umberto Pasquali, si starebbe pensando di costruirci un parcheggio multilivello. La musica non cambia: anche qui sarà necessario un accordo con il titolare della superficie e con il demanio, ma le trattative sarebbero ancora in alto mare e sarà difficile vedere sviluppi nel prossimo futuro. Ben più concreto è il parcheggio alla stazione centrale, che entro alcune settimane verrà realizzato dalla Metropark, società del gruppo Ferrovie dello Stato: a ridosso dello scalo, si prevede l’arrivo di circa 150 posti.

g. d. m.