Stand up comedy su Dio, patria e famiglia. Domenica si ride con Chiara Becchimanzi

Prosegue la rassegna ‘Stand-Ap Comedy’ al teatro Palafolli. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 13 aprile con Chiara Becchimanzi. Dopo aver girato l’Italia con ‘Terapia di Gruppo’, format che mescola stand up comedy, teatro e improvvisazione, l’attrice, regista e autrice porterà in scena ‘Terapia d’Urto - Dio Patria e Famiglia’, fondendo il suo flusso di coscienza a quello del pubblico per scagliarsi in maniera violentemente esilarante contro tutto ciò in cui crediamo di credere. Co-foondatrice della compagnia teatrale Valdrada, Chiara Becchimanzi ha scritto, diretto e interpretato diversi spettacoli, pubblicando anche il romanzo comico-erotico ‘A ciascuna il suo’ (2019), da cui è stato tratto un podcast tra i più ascoltati del 2020. Volto noto di programmi comici Rai, dal 2024 è opinionista del programma Di Martedì condotto da Giovanni Floris su La7. Info 3927248964.

