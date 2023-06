Stangoni vede nero: "Tanti soldi, spesi male"

"Tanti soldi, ma spesi male. E sono sicuro che la gran parte dei fondi tornerà indietro, a meno che il Governo non riesca a trovare delle soluzioni mirate il prima possibile". Tra i sindaci del Piceno che non apprezzano le modalità previste in merito all’erogazione delle risorse del Pnrr, c’è Sante Stangoni, primo cittadino di Acquasanta. Il suo è uno tra i Comuni maggiormente devastati dal terremoto dell’agosto 2016 e dalle scosse dei mesi successivi. Nonostante questo, però, gli amministratori del borgo termale hanno trovato tante difficoltà ad accedere ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. "Per i piccoli comuni come il nostro, il Pnrr è stato un flop – spiega Stangoni –. Le risorse, infatti, vengono destinate prevalentemente al sud Italia, dove ci sono difficoltà a spenderle e, di questo passo, molti soldi torneranno indietro. Per come è stato costruito, questo Piano rappresenta una misura che potremmo equiparare al bonus del 110. Quest’ultimo, infatti, ha portato pochi cantieri e tanti problemi, oltre a mettere in crisi, dal punto di vista economico, tante ditte che ci hanno lavorato e non hanno potuto portare a compimento i propri progetti. Molti lavori, da questo punto di vista, sono rimasti fermi al palo e non si sa quando le banche daranno le risposte che le stesse imprese stanno aspettando. Dunque, personalmente ritengo che il Pnrr, se non viene rivisto, farà la stessa fine del 110. Parliamo di uno strumento che avrebbe potuto essere importante per i territori come il nostro, ma doveva essere strutturato in un altro modo. Mi spiego meglio – prosegue Stangoni –. Bisognava far sì che i fondi venissero erogati a beneficio di quelle opere strategiche per migliorare settori quali ad esempio la viabilità o l’economia. Invece, lo ribadisco, queste risorse vengono assegnate in base a criteri sconsiderati, che non favoriscono la realizzazione di interventi veri e propri. Il Comune di Acquasanta, non lo nego e non mi vergogno a dirlo, ha davvero poche possibilità di accedere ai bandi, così come questi vengono predisposti. Mi auguro che il Governo intervenga per rimodulare il Pnrr nel più breve tempo possibile – conclude il sindaco di Acquasanta –, altrimenti in questo modo noi, piccoli Comuni dell’entroterra Piceno, non vedremo mai neanche un euro".

Matteo Porfiri