Stangoni: "Vogliamo restituire ai cittadini case e opere pubbliche"

"Per noi il 24 agosto di ogni anno sarà

per sempre un giorno particolare, una sorta di spartiacque tra un ‘prima’, pieno di entusiasmo e voglia di fare, e un ‘dopo’, che invece ci ha costretti a vedere la dura realtà senza tanti fronzoli e con nuove priorità da affrontare con determinazione e pragmatismo". Anche il sindaco di Acquasanta, Sante Stangoni, ieri ha voluto ricordare le vittime del terremoto. Nel comune termale, fortunatamente, non ci sono stati morti ma il paese è stato comunque tra quelli maggiormente danneggiati dal sisma di sette anni fa, anche considerato il fatto che confina con Arquata.

"Ricorderemo i sorrisi e la fratellanza che abbiamo riconosciuto nella solidarietà di un popolo accorso a sostenerci da tutta Italia – prosegue Stangoni –. Come amministrazione, però, non ci fermiamo e andiamo avanti con determinazione e forza per velocizzare una ricostruzione che ora è partita. Vogliamo restituire ai cittadini le proprie case e anche le opere pubbliche danneggiate. Il nostro impegno, che stiamo mantenendo, è quello di continuare a spingere in tutti i settori con tanta energia, tanta collaborazione e con la volontà di tornare a riprendere e rielaborare quei desideri e quella visione del territorio acquasantano che ci avevano motivati alla nostra prima candidatura". Il sindaco del borgo termale, poi, snocciola anche qualche dato relativo al post sisma.

"Per quanto riguarda la ricostruzione privata, abbiamo registrato numeri pazzeschi visto che sono stati aperti ben 223 cantieri – sottolinea Sante Stangoni –. Oltre duecento persone, poi, sono già rientrate a casa e quindi è stato dimezzato anche il numero di coloro che percepivano il contribuito per l’autonoma sistemazione. Ci sono ancora circa 180 residenti che devono ancora rientrare e speriamo di consentirglielo il prima possibile".

Matteo Porfiri