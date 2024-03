Stanotte chiuso tratto dell’A14

Per consentire lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione all’interno delle gallerie ’San Basso’ e ’San Cipriano’, lungo l’autostrada A14, dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in direzione Pescara. Di conseguenza, sarà inaccessibile l’area di servizio ’Piceno ovest’.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, bisognerà percorrere la statale Adriatica verso sud e rientrare sull’A14 alla stazione di Grottammare. Stando al cronoprogramma della società Autostrada per l’Italia, ci si dovrebbe avvicinare a gradi passi verso il completamento delle attività che da alcuni anni stanno interessando il tratto più complicato dell’autostrada A 14 che collega il nord al sud della penisola, ma sempre con una certa difficoltà a causa delle gallerie e della presenza di due sole corsie per carreggiata.