Stasera a Brecciarolo si parla di olio d’oliva

Si parlerà delle qualità benefiche dell’olio d’oliva oggi alle 18 e 30 all’Oleificio Fratoni a Brecciarolo con il Rotaract Club di Ascoli. Una serata speciale tutta dedicata all’olio extra vergine di oliva del nostro territorio organizzato dai ragazzi guidati dalla presidente Silvia Nespeca. Si tratta della I edizione di ‘Olio in Salute’ con l’intervento del Professor Leonardo Seghetti, esperto in chimica agraria, che guiderà alla scoperta delle caratteristiche dell’olio extra vergine. Seguirà la relazione del dottor Mauro Mario Mariani, medico e nutrizionista, sui benefici dell’olio nell’alimentazione quotidiana. Al termine, apericena con prodotti a Km 0 in abbinamento agli oli degustati a 25 euro. Il ricavato sarà poi devoluto alla ‘Zarepta’ che ogni giorno si prende cura di chi ha più bisogno.

E’ gradita la prenotazione al 327.8326461