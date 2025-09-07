Stasera Acquaroli in piazza:: "Il nostro lavoro trasparente"

Piazza del Popolo, questa sera, si trasformerà nel cuore pulsante della politica marchigiana con l’arrivo del presidente della Regione, Francesco Acquaroli. L’incontro rappresenta uno dei momenti clou della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. La serata sarà l’occasione per tracciare un bilancio dei cinque anni di governo targati Acquaroli caratterizzati, secondo la maggioranza, da interventi a favore della ricostruzione post sisma, politiche per lo sviluppo economico, sostegno a famiglie e imprese, rilancio del turismo e valorizzazione delle eccellenze locali. Spazio anche ai temi della sanità, delle infrastrutture e della difesa dell’identità marchigiana, punti cardine dell’azione amministrativa rivendicata dal centrodestra.

"Cinque anni di lavoro concreto e trasparente, basato sull’ascolto delle comunità e dei territori": è questo il messaggio che accompagnerà la tappa ascolana, destinata a riempire una delle piazze simbolo della città. L’appuntamento nel salotto buono servirà infatti a mobilitare l’elettorato legato a Fratelli d’Italia e al centrodestra Piceno attorno alla candidatura del presidente uscente, in una fase cruciale per la campagna elettorale.

La coalizione di centrodestra punta a mostrare compattezza e partecipazione, con l’obiettivo di consolidare il consenso in vista del voto. Tutti gli occhi, dunque, saranno puntati su Ascoli: la piazza si annuncia gremita, pronta a dare il proprio sostegno ad Acquaroli e a una sfida elettorale che si preannuncia decisiva per gli equilibri politici regionali.

Matteo Porfiri