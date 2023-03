Stasera Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte

Tutto pronto al teatro delle Energie di Grottammare per il secondo Memorial Andrea Morelli che si terrà questa sera alle 21 e vedrà la partecipazione di Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Un appuntamento imperdibile per i fan del mito dei Matia Bazar. L’organizzazione è curata dall’Artistic Picenum, con il patrocinio generale dell’amministrazione comunale di Grottammare. La manifestazione vedrà anche il ricordo del giovane concittadino Andrea Morelli ed un sostegno alle numerose attività benefiche, portate avanti dalla sua famiglia in favore della sezione provinciale Ail e del reparto di Ematologia di Ascoli. Non poteva mancare un dono in favore del duo artistico, realizzato ad hoc dal celebre caricaturista dei vip italiani, Emanuele Califano Lidak. Sul palco anche gli young performers: Colyp, Martina Gasparrini, Elettrica Essenza e Berny Novelli ed al comico Alessandro Ciacci.