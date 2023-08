Stasera il concerto di Donatella Rettore

A Pagliare tutto è pronto per il concerto di Donatella Rettore, stasera alle 21.30 con ingresso gratuito. Questa sera salirà sul palco allestito in piazza Kennedy la cantante di successi come Splendido splendente, Brivido Divino, Kobra, Donatella, Kamikaze Rock ‘n’Roll Suicide, Lamette riporterà tutti lontano nel tempo, negli splendidi anni Ottanta. L’evento è inserito nell’ambito della festa della Madonna Addolorata. Tutte le sere sono aperti gli stand gastronomici, per l’occasione si tiene la 22esima edizione della Sagra dei Maccheroncini alla Pagliarana, ci sono anche tanti prodotti gustosissimi, inoltre musica e ballo. La festa si concluderà domani, a mezzanotte, con lo spettacolo piromusicale offerto dalla Pirotecnica Santa Chiara.