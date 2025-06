Stasera il Coro Femminile Sibyllaensemble incontra quello Giovanile dell’Oregon Centrale

Il Coro Femminile Sibyllaensemble incontra il Coro Giovanile dell’Oregon Centrale in un concerto speciale ad Ascoli Piceno. La Sala della Vittoria della Pinacoteca sarà la cornice di un evento musicale straordinario stasera alle 17 e 45. L’associazione Ascolincanto – Coro femminile Sibyllaensemble, incontrerà vocalmente il Coro Giovanile dell’Oregon Centrale (Ycco), composto da 23 giovani coriste provenienti dagli Stati Uniti. Il gruppo, diretto dal Maestro Megan Lapp, è in tour nelle Marche per conoscere la tradizione musicale italiana e incontrare le realtà corali locali. Ad Ascoli la loro scelta è caduta sul coro Sibyllaensemble. La performance sarà un’occasione imperdibile per ascoltare un repertorio ricco e variegato, intitolato ’Voci del Mondo’.