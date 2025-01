Stasera il D’Auria Quartet

Al Teatro Concordia di San Benedetto oggi alle 20.45 arriva il jazz, per un appuntamento con Emiliano D’Auria Quartet: First Rain questo il titolo del concerto che vede la partecipazione straordinaria del trombettista Luca Aquino, è proposto fuori abbonamento, nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune e dall’Amat con il sostegno di BiM Tronto. Accompagnano il pianista e compositore ascolano i musicisti Luca Aquino allaa tromba e flicorno, Simone Alessandrini al sax, Dario Miranda al contrabbasso ed Ermanno Baron alla batteria. Il disco First Rain è uscito nel maggio 2023 per la norvegese Losen Records. Sono dodici paesaggi sonori registrati tra febbraio e marzo dello stesso anno sullo sfondo nell’isola di Giske, in Norvegia, Info 071 2072439 amatmarche.net.