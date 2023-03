Stasera in scena Gabriele Cirilli

Cambio di artista sul palco del Cineteatro Valdaso di Pedaso, che questa sera alle 21.30, vede protagonista il celebre comico nazionale Gabriele Cirilli, in sostituzione di Francesco Paolantoni assente per motivi televisivi dell’ultima ora. L’appuntamento rientra nella rassegna ‘Pedaso a Teatro’ e porterà in scena Cirilli con il suo irresistibile spettacolo comico, espressione della sua gloriosa carriera. Abruzzese di nascita approda al mondo dell’umorismo italiano con la partecipazione a Zelig. Lo spettacolo, organizzato dal comune di Pedaso e dall’ Artistic Picenum verrà condotto da Paulina Pieprzka e nella parte iniziale, vedrà il welcome con la partecipazione della scuola di Danza Ananke ed un’introduzione musicale della band Holograms. Info e prenotazioni: 3475406630 oppure 0734932362.