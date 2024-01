Stasera in scena la commedia ‘Peppe lu Taccagnu’

Si terrà questa sera alle 21,30 al teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano, lo spettacolo ‘Peppe lu Taccagnu’, commedia dialettale portata in scenda dalla Compagnia ‘Li Rmasti’ di Falerone grazie al sostegno del ‘Circolo Magnum’ di Montegiorgio guidato da presidente Mauro Galandrini. Una commedia tratta dalla celebre e intramontabile opera di Dickens ‘Canto di Natale’, riadattata però in chiave strettamente locale dove i personaggi parlano esclusivamente in dialetto e le scene sono articolate in quello che si può definire un tipico borgo marchigiano con le sue dinamiche sociali e quelli che un tempo erano i lavori rurali. Oltre alla commedia, la serata ospiterà anche l’esibizione di alcuni cantanti locali che proporranno celebri brani di musica italiana. Durante la serata ci sarà una raccolta fondi di beneficenza, il ricavato sarà devoluto all’associazione Croce Azzurra dei Sibillini; per informazioni rivolgersi al numero 335-5635562.