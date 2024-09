Stasera su il sipario per ’Le nozze di Figaro’ al teatro Energie

Si prospetta come una serata imperdibile, stasera 21.15, al teatro delle Energie di Grottammare, dove sarà di scena l’opera lirica buffa ’Le nozze di Figaro’, di Mozart, su libretto di Da Ponte. Si tratta di uno spettacolo realizzato dalla Gioventù Musicale d’Italia con il Comune di Grottammare, in collaborazione con il Conservatorio Braga di Teramo, nell’ambito di un progetto molto più ampio, parte dell’erasmus blended intensive programma. Una nuova produzione con allestimento teatrale e orchestra, con protagonista un cast di giovani cantanti di grande talento, selezionati fra i migliori nell’ambito del Progetto Erasmus, che vede la presenza non solo del Conservatorio di Teramo, ma anche dei Conservatori di Poznan (Polonia),Vilnius (Lituania), Cluj Napoca (Romania), sotto la sapiente Direzione del maestro Simone Genuini, uno fra i più importanti Direttori d’orchestra italiani, peraltro anche Direttore della Juniorchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con la regia del maestro Primo Antonio Petris. Le nozze di Figaro è una delle più famose opere di Mozart e dell’intero teatro lirico musicale, ed è la prima di una serie di felici collaborazioni tra Mozart e Da Ponte.

Finita di comporre il 29 aprile, fu messa in scena al Burgtheater di Vienna, il 1 maggio 1786 La vicenda si svolge in un intreccio serrato e folle, in cui donne e uomini si contrappongono nel corso di una giornata di passione travolgente, piena di eventi sia drammatici che comici, e nella quale alla fine i ’servi’ si dimostrano più signori e intelligenti dei loro padroni. che ha portato anche alla creazione. Al Teatro delle Energie l’opera sarà resa ulteriormente frizzante dalla voce giovane e fresca dei cantanti e dall’entusiamo di una nuova produzione. Biglietto sul circuito on line ciaotickets.