Statale: 900mila euro per rifare l’asfalto

La Strada Statale 16 si rifà il look: piovono soldi per il tratto che attraversa San Benedetto, che verrà completamente riasfaltato nel suo tracciato principale. A consentire un’operazione di questo tipo sarà Autostrade per l’Italia: la società che gestisce le strade ad alto scorrimento dello stivale dovrebbe investire più di 900mila euro nel rifacimento dell’Adriatica, da tempo ammalorata in numerosi punti. Il segmento che verrà incluso nell’intervento, in particolare, va dalla rotonda di via San Giovanni, in corrispondenza del centro commerciale ‘Porto Grande’, all’intersezione con via Pirandello, grossomodo al confine con Grottammare. Nuovo bitume, quindi, dalla Sentina a San Filippo Neri: il tutto è stato reso noto ieri mattina dal comune, che ha approvato una delibera di giunta con cui si ratifica la convenzione con l’Aspi. La delibera rammenta che Autostrade per l’Italia ha in corso interventi di ripristino e consolidamento di sette tunnel al servizio della A14 Bologna-Bari-Taranto. Si tratta delle gallerie Pedaso, San Basso e Castello di Cupra; Acquarossa, San Cipriano e Castello di Grottammare, nonché la Monterenzo. Per gli effetti che queste attività avranno sulla viabilità dei comuni del tratto interessato, a maggio si costituì un tavolo tecnico su richiesta dell’amministrazione comunale di San Benedetto. A seguito di alcuni incontri con Aspi, quindi, si convenne di riqualificare la pavimentazione della Statale 16 che attraversa il territorio comunale rivierasco. Il punto, come spiegato mesi fa dal sindaco Antonio Spazzafumo, è che sono aumentati a dismisura i mezzi pesanti che passano per la nazionale, e questo comporta una maggiore usura dell’asfalto.

In alcuni punti, come ad esempio sulla rotatoria di Ragnola, i cordoli che delimitano la carreggiata sono spaccati. Ma in generale la riviera ha collezionato una serie sterminata di crepe e voragini. L’aumento esponenziale del traffico durante la bella stagione, poi, mette in sempre maggiore difficoltà la strada statale. Il bando per l’affidamento dei lavori sarà indetto dal comune, che ora deve attendere il nulla osta definitivo di Aspi. Si presume, quindi, che la procedura di selezione delle ditte possa partire entro l’autunno, in modo da avviare i lavori a inizio 2024. In parallelo, il comune sta per avviare il proprio piano asfalti da 450mila euro, e nuovi asfalti toccheranno anche a via Monte San Michele, Contrada Sgariglia, via Mare, via Gino Moretti da via Piemonte a via Balilla e via Galilei nel tratto che va da via Montebello a via Solferino.

Giuseppe Di Marco