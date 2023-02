’State buoni se potete’, successo al Palariviera

Forti emozioni al Palariviera per la prima di "State buoni se potete", il film dell’associazione XMano e grande riscontro di pubblico, che ha gremito la sala. Dopo la presentazione dell’associazione XMano, che raccoglie genitori di ragazzie con abilità diverse, uniti per non sentirsi soli e affrontare meglio le difficoltà quotidiane del mondo della disabilità, del progetto State buoni se potete, partito nel 2018 grazie al Bando della Fondazione Carisap e i ringraziamenti alle istituzioni che nel tempo hanno sostenuto l’iniziativa. Gli applausi e le risate durante la proiezione del film hanno fatto capire che il pubblico era partecipe e coinvolto, ma non sono mancate le lacrime, per i momenti toccanti nelle contrapposizioni tra il bene e il male, messe in scena attraverso la storia di San Filippo Neri.

I giovani di XMano, perfettamente inclusi nelle dinamiche sceneggiate e ciascuno con un ruolo appropriato e adatto alle proprie capacità, hanno potuto rivivere momenti indimenticabili, per una storia che ha toccato il cuore. Al termine i ringraziamenti al cast, attori ed attrici amatoriali che hanno offerto la loro opera in maniera volontaria e gratuita, con passione e desiderio di mettersi in gioco, nonché a quanti hanno collaborato nelle diverse maestranze, dalla scenografia al trucco e parrucco, fino a sarte e costumisti.

Stefania Mezzina