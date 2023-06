Stati Generali, c’è l’accordo sul turismo

Giornata densa di appuntamenti importanti per gli operatori marchigiani che incontreranno i delegati delle Camere di Commercio Italiane all’Estero. Gli incontri inizieranno questa mattina a partire dalle 9 nella sala Raffaello del Casale di Colli del Tronto. Intanto gli Stati Generali dell’internazionalizzazione hanno dato un primo risultato concreto con la formalizzazione di un importante accordo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo delle attività produttive comprese quelle turistico-culturale-sportivo tra Italy-America Chambre of Commerce of Texas e Agenzia del Turismo e internazionalizzazione delle Marche. La Camera di Commercio italo americana che ha sede a Houston è rappresentata in questi giorni nelle Marche dal presidente dell’ente Paolo Ballerini che si è impegnato con Marco Bruschini, direttore Atim a sviluppare azioni sinergiche nei settori di turismo, cultura e sport. L’accordo prevede inoltre la promozione della conoscenza delle novità nel finanziamento pubblico delle attività imprenditoriali turistiche-culturali-sportive e creative in tema, anche, di tax credit, fondi europei, matchig grants. I sindaci che sono intervenuti alla Convetion hanno voluto sottolineare l’importanza dell’evento. Andrea Cardilli sindaco di Colli del Tronto ha ringraziato la Camera di Commercio, Unioncamere e Assocamerestero per aver portato l’evento nel territorio. Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno ha accolto i delegati esteri in Comune, ha aperto loro la Pinacoteca, e ha preso parte nella prima giornata di lavori al tavolo dedicato alla valorizzazione del territorio e delle reti infrastrutturali. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha portato alla 32ª Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all’estero il progetto Pesaro Capitale della Cultura 2024.

Vittorio Bellagamba