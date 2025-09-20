"Stavolta lo scudo crociato sarà determinante al voto"

Il ritorno in campo dello storico scudo crociato. Nella giornata di ieri anche le liste civiche Udc Marche per Acquaroli presidente hanno presentato la propria squadra che nelle ormai imminenti regionali sarà chiamata a scendere in campo a sostegno della coalizione di centrodestra. A comporre la lista saranno Vincenzo Ballatori, l’operatrice sanitaria Irma Pano, l’imprenditore tessile e operatore turistico Armando Bruni e la soprano Melissa D’Ottavi. Ad introdurli i senatori Antonio De Poli, intervenuto attraverso un collegamento video, e Amedeo Ciccanti. "Questa volta lo scudo crociato sarà determinante per le elezioni regionali delle Marche – afferma De Poli –. È stato fatto un grande lavoro. Sono convinto che questa tornata elettorale sarà determinante per tutto il panorama nazionale. Le Marche saranno la prima regione che andrà al voto e quindi sarà fondamentale ottenere un prezioso risultato grazie ai nostri valori. Abbiamo grandi progetti ambiziosi". La parola poi ai candidati. Ad aprire la serie di interventi la storica figura di Ballatori che ha voluto focalizzare le attenzioni su sanità e occupazione: "Il responso di queste regionali sarà importante per consentire di proseguire sulla strada tracciata da Acquaroli nella prima consiliatura. Con Acquaroli oggi abbiamo l’Ast che gode di autonoma e indipendenza economica rispetto ad Ancona. Altro discorso fondamentale per la nostra regione è quello dell’occupazione. L’estensione della Zes alle Marche potrebbe rappresentare un’occasione creare posti di lavoro". Buoni propositi anche sul campo assistenziale con il contributo offerto da Irma Pano. "Mi occupo di sostengo ad anziani e persone con disabilità – spiega –. In questo settore le famiglie hanno tanto bisogno di aiuto. Dobbiamo lavorare per risolverle". Valorizzare e rilanciare il manifatturiero rappresenta invece una delle prerogative di Armando Bruni. "Conosco tutte le realtà produttive di questo campo – commenta –. Nella nostra zona dobbiamo far rifiorire i nostri capannoni. Vanno capite bene quali sono le opportunità e su quelle dobbiamo lavorare". Dopo il saluto di Francesco Viscione infine le conclusioni del senatore Ciccanti: "Noi centristi abbiamo contenuti etici e morali che ritroviamo in questo centrodestra e nell’Europa. Dobbiamo recuperare i sani valori del passato. E in questo la politica può dare un contributo notevole".

Massimiliano Mariotti