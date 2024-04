Stavolta parlano i turisti: "Ascoli città bellissima, ma troppi gioelli chiusi. Mostrateli in digitale"

Fritto misto e bel tempo vogliono dire soltanto una cosa: turisti in città. E così, per la rubrica settimanale di domande al futuro sindaco, abbiamo deciso di chiedere un parere anche a chi Ascoli non la vive 365 giorni l’anno, ma solo un weekend. E tra le voci raccolte, ci sono sicuramente pareri discordanti. "Visitare la città per la prima volta – ci dice una turista – pensando di godere dell’architettura e invece essere accolti da capannoni che coprono tutta la piazza, posti dove si pensa solo a mangiare, e la puzza di fritto e cucinato di sicuro non è bello. Le amministrazioni dovrebbero essere un po’ più attente a questo, perché da turista appena arrivata ho provato disgusto. In generale, mi sembra una città caotica". Sulla presenza delle istallazioni del Fritto misto si soffermano in tanti: "Ascoli è stupenda, ma non è la mia prima visita – commenta una visitatrice in trasferta da Latina – e se devo dirla tutta, quando la vedi senza tutte le impalcature del Fritto misto, la città è molto più bella. La vivi in un modo più reale. In generale direi che ci sono da migliorare i parcheggi, specialmente per le persone con disabilità o che hanno più difficoltà. Questa è l’unica vera pecca".

E poi, c’è la questione ‘bagni’, che torna anche in questa edizione della rubrica, dopo la segnalazione dei commercianti. "Non è la prima visita che faccio ad Ascoli – commenta Flavio Fabietti, in visita da Civitanova con la famiglia –è una città meravigliosa con tantissimi elementi positivi, ma se devo dire ciò che secondo me andrebbe migliorato, allora rispondo ‘i bagni’, come in tante città turistiche. Sembra brutto dirlo, ma i bagni non sono diffusi ma se tu accogli moltissime persone devi essere accogliente in tutti i sensi. Da turista ti ritrovi a dover andare al bar per usarlo". Fabietti, c’è altro? "Le iniziative di carattere artistico di Ascoli sono fenomenali, qui c’è un patrimonio inestimabile. Abbiamo visitato di recente il National Gallery di Londra e posso dire che qui alcuni pezzi non hanno nulla da invidiare al museo londinese. Purtroppo ci sono un paio di chiese uniche che durante l’anno rimangono chiuse. Ecco, per migliorare ancora l’offerta secondo me si potrebbe istituire un modo ‘digitale’ per visitarle quando non sono aperte. Ad esempio mettendo fuori un Qr code con il quale vedere almeno qualche foto degli interni, degli elementi più importanti del monumento o della chiesa". Parlava di tanti lati positivi, si è trovato bene? "Benissimo, a partire dal parcheggio di Torricella che ti permette di entrare in due secondi a contatto con la realtà del centro storico ad un prezzo accessibile. Poi le caratteristiche rue, le incisioni sopra le porte, il fatto che si giri con immensa facilità, il cibo straordinario, l’accoglienza delle persone, sempre premurosa e attenta".

Ottavia Firmani