Stazione centrale, via le barriere architettoniche

Ha ottenuto il sì della Soprintendenza, il progetto della Rete Ferroviaria Italiana per l’ammodernamento della stazione centrale sambenedettese. Progetto che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche e il restyling dello scalo nell’ottica di una maggiore fruibilità. Buone notizie per l’iniziativa Rfi che sta andando avanti, anche se con un cronoprogramma ignoto. Il miglioramento della stazione centrale è richiesto da tempo da residenti e associazioni. Lo scorso novembre il comune rese noto che, nell’ambito della conferenza dei servizi relativa al progetto di riqualificazione, l’ente aveva espresso parere favorevole elencando però una serie di prescrizioni da osservare per una piena accessibilità della stazione e delle aree circostanti. In particolare, l’attenzione si concentrò su una serie di criticità come il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei percorsi di accesso dall’esterno, la conformazione non ergonomica delle sedute della sala d’attesa, la difficoltà per persone con carrozzina di accedere al bancone della biglietteria, l’assenza di una nursery per l’allattamento e il cambio dei neonati, la mancanza della previsione di sistemi di comunicazione accessibile alle persone sorde.

Altre prescrizioni riguardarono la necessità di sottoporre all’esame preventivo dei competenti uffici comunali le proposte di sistemazione delle aree esterne, quelle per la raccolta e smaltimento delle acque bianche, le eventuali interferenze del cantiere con la viabilità e i parcheggi circostanti. Nel consiglio di aprile il vicesindaco Tonino Capriotti riferiva che Rfi intanto aveva presentato una variante al progetto sulla base delle summenzionate osservazioni. Il progetto quindi veniva approvato dall’area gestione del territorio. A cambiare sarà anche l’ubicazione di un ascensore, che inizialmente era stato previsto all’interno della struttura e che invece verrà posizionato all’esterno. Il piano di fattibilità tecnico-economica infine veniva inviato alla Soprintendenza e questa ora ha dato il proprio nulla osta. La prima porzione dei lavori dovrebbe partire all’inizio del 2026. Nell’ambito della viabilità su rotaia, peraltro, Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri hanno da poco depositato un’interpellanza, in cui domandano se sia in corso un’interlocuzione con Rfi con l’obiettivo di dismettere la sottostazione di via Piemonte e per realizzare almeno due nuove fermate ferroviarie in via Piemonte e in viale dello Sport. I due consiglieri chiedono anche se ci sia l’intenzione di coinvolgere la regione in un eventuale percorso di questo tipo.

Giuseppe Di Marco