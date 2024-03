Stazione, così cambia il parcheggio

Lavori ripartiti al parcheggio della stazione: il cantiere dovrebbe chiudersi prima della stagione estiva. È questo il cronoprogramma di massima per l’intervento che il Gruppo Ferrovie dello Stato sta effettuando sull’area di sosta adiacente alla stazione centrale, tornata in possesso della società al termine della concessione concordata anni fa con il comune di San Benedetto. Il vertice comunale, insomma, si è fatto sentire: si ricorderà, infatti, che poco tempo fa Viale De Gasperi aveva scritto una lettera a Fs esortandola a riprendere l’intervento dopo lo stop di fine anno, dovuto al rinvenimento, in fase di escavo, di un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale. La bomba quindi veniva estratta dal nucleo degli artificieri di Ancona e fatta brillare in tutta sicurezza: in conseguenza di questa operazione, però, il cantiere subiva un ritardo, e quindi l’amministrazione municipale, all’inizio del 2024, decideva di chiedere date certe sul termine dell’intervento. Certezze assolute ancora non ce ne sono, ma l’obiettivo è chiudere la pratica a fine primavera, in modo da dotare la città del parcheggio scambiatore che attende da anni. Non si tratterà di un’area come quella che c’era prima del cantiere, bensì di una superficie attrezzata per le più svariate esigenze, soprattutto in termini di mobilità sostenibile.

All’ingresso del lotto, che si estende per 4.700 metri quadri, è previsto il ripristino del doppio senso di marcia, disciplinato da uno spartitraffico centrale: sul lato est – a destra – troverebbero posto i 4 parcheggi per disabili, mentre ad ovest – sinistra – verrebbero realizzati 2 locker per il ritiro di pacchi. A destra, dopo i posteggi gialli, ci sarebbe quindi il percorso per portatori di handicap e, più avanti, una pensilina fotovoltaica per veicoli elettrici, provvista di colonnine e spazio per 8 posteggi dedicati. Sulla sinistra, oltre i locker, Fs piazzerebbe 11 posti auto riservati, divisi fra Rete Ferroviaria Italiana e Polfer. Quindi comincerebbe il parcheggio vero e proprio: sempre ad ovest si posizionerebbero 6 parcheggi per il car sharing e, da lì in avanti, due file di posteggi, per un totale di 147 stalli a pagamento. L’area quindi verrà gestita, come deciso da Fs, dalla società controllata Metropark. In tema di parcheggi scambiatori, il vertice comunale avrebbe intenzione di realizzarne diversi, ma solo dopo aver elaborato il Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums). Una delle aree deputate è quella del distretto sanitario di via Romagna, che sta per divenire proprietà dell’ente.

Giuseppe Di Marco