Stazione dei treni pronta entro il 2025: continua il restyling sul terzo binario

I lavori procedono anche per il parco fluviale sul Tronto, un’opera inserita nel programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane dei capoluoghi di provincia. L’intervento avviato nel settembre 2022 potrebbe giungere a conclusione entro l’ormai prossima primavera 2024. Nello stralcio che aveva previsto una spesa di 1,8 milioni è compresa la realizzare di un percorso destinato a turisti, residenti e amanti del running. In aggiunta, è prevista un’illuminazione sviluppata lungo l’intero tratto con alcuni punti di relax. Si cercherà poi, con un secondo stralcio, di focalizzarsi su altre zone: dall’ex Carbon fino a San Pietro in Castello, per un percorso complessivo di 5 chilometri.