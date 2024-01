Stazione e parcheggio: il sindaco chiede lumi

Quando verrà ultimato il parcheggio adiacente alla stazione? È questa la domanda insita nella lettera che l’amministrazione comunale sta per inviare al Gruppo Ferrovie dello Stato, nel tentativo di ottenere date certe per l’ultimazione dei lavori ed eventualmente sollecitare la società a portare avanti l’intervento con celerità, visto che la città attende la riapertura dell’area da oltre un anno. La realizzazione del progetto non è appannaggio dell’ente rivierasco, ma di Fs, che una volta scaduta la convenzione con il comune ha ripreso il lotto che affianca lo scalo centrale. Nel corso degli anni si è tentato di acquistare il parcheggio, ma il Gruppo ha preferito mantenerne la proprietà, costruire un parcheggio nuovo e affidarlo ad una propria società per la gestione diretta degli stalli a pagamento. I dettagli dell’elaborato trapelavano nell’autunno del 2022: esso prevedeva la conversione dell’intera superficie, che si estende per 4.700 metri quadri, in un parcheggio scambiatore. All’ingresso, il doppio senso di marcia verrebbe delineato da uno spartitraffico centrale: sul lato est – a destra - troverebbero posto i 4 parcheggi per disabili, mentre ad ovest – sinistra – verrebbero realizzati 2 locker per il ritiro di pacchi. A destra, dopo i posteggi gialli, ci sarebbe quindi il percorso per portatori di handicap e, più avanti, una pensilina fotovoltaica per veicoli elettrici, provvista di colonnine e spazio per 8 posteggi dedicati. Sulla sinistra, oltre i locker, Fs piazzerebbe 11 posti auto riservati, divisi fra Rete Ferroviaria Italiana e Polfer.

Quindi comincerebbe il parcheggio vero e proprio: sempre ad ovest si posizionerebbero 6 parcheggi per il car sharing e, da lì in avanti, due file di posteggi, per un totale di 147 stalli a pagamento. L’area quindi verrà gestita, come deciso da Fs, dalla società controllata Metropark: sarà lei ad incassarne gli introiti a differenza di quanto avvenuto in passato, quando il parcheggio era gestito dalla Multiservizi. Alcuni mesi fa i lavori si erano momentaneamente arrestati perché durante l’escavo era stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Niente di allarmante, visto che al dispositivo mancava l’accessorio per innescare la detonazione: la bomba quindi veniva prontamente rimossa e fatta brillare. Dopodiché il cantiere è ripartito, ma i tempi, inevitabilmente, si sono allungati. Basti pensare che, in base al cronoprogramma originario, il nuovo parcheggio avrebbe dovuto vedere la luce l’estate scorsa. Sia quel che sia, i nuovi stalli assicureranno una boccata d’ossigeno al centro città, che soprattutto durante l’estate si congestiona con estrema facilità. Gli impegni del Gruppo Fs per San Benedetto non si esauriscono qui: quest’anno, infatti, verrà presentato anche il progetto di ammodernamento della stessa stazione.

Giuseppe Di Marco