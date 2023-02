Stazione, ecco il parcheggio scambiatore

Al centro di San Benedetto arriva il parcheggio scambiatore. La nuova soluzione prevista per la superficie adiacente alla stazione centrale è stata oggetto di un incontro tenutosi ieri mattina fra i referenti di Metropark, società controllata del Gruppo Ferrovie dello Stato e i rappresentanti del comune di San Benedetto, fra cui l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli. Durante il confronto non solo è stato ratificato il progetto preliminare presentato alcuni mesi fa, ma è stata abbozzata anche una tempistica di riferimento: i lavori di realizzazione infatti partiranno ad inizio primavera per finire, grossomodo, a metà estate. "Quello di oggi è stato senz’altro un incontro proficuo – ha commentato Gabrielli – con i dirigenti di Metropark siamo arrivati a pensare anche ad una tempistica di riferimento per la realizzazione progetto. In sostanza, entro aprile partiranno i lavori e, nel giro di tre mesi, l’elaborato verrà realizzato: possiamo dire entro luglio". Il faccia a faccia è stato utile anche per apportare qualche piccola modifica al progetto iniziale, in modo da renderlo più adatto al contesto urbano in cui verrà messo in concreto. "Abbiamo migliorato anche alcuni aspetti relativi all’impatto ambientale – ha proseguito l’assessore - aggiungendo del verde nel perimetro, così da dare maggiore...