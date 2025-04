Stazione ferroviaria, centrosinistra all’attacco: : "Le barriere architettoniche da abbattere"

Quando verranno ammodernate le due stazioni di San Benedetto? È questa la domanda contenuta nell’interrogazione che alcuni giorni fa è stata presentata da Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri. Interrogazione che innescherà il dibattito a tema nella riunione di consiglio prevista per martedì 29 aprile. "Da anni – scrivono i due consiglieri del centrosinistra – viene annunciato un imminente intervento di riqualificazione delle stazioni ferroviarie di San Benedetto e di Porto d’Ascoli, con abbattimento delle barriere architettoniche. Ad oggi non sono ancora noti i tempi di esecuzione di questo intervento. Chiediamo al sindaco se è in corso un confronto con la Rete Ferroviaria Italiana sul progetto di riqualificazione delle stazioni ferroviarie, e se è stata comunicata la data di inizio dei lavori". "Sono anni che si aspetta questo lavoro, e ogni volta si dice che è imminente – aggiunge il leader di Europa Verde – Nel frattempo la nostra stazione è frequentatissima: uno scalo che la stessa Rfi definisce ‘silver’, quindi con tantissimi passeggeri. E ogni volta si sente parlare di qualche problema, legato soprattutto alle persone che hanno difficoltà a deambulare, agli anziani, alle famiglie con bambini. A mio avviso, per la quarta città delle Marche, la situazione non è più accettabile". Le ultime novità nel merito risalgono allo scorso novembre, quando Rfi e comune si confrontarono, all’interno di una conferenza dei servizi, sul progetto di riqualificazione dello scalo di San Benedetto. L’ente rivierasco allora espresse parere favorevole, elencando però una serie di prescrizioni su alcune criticità. In particolare, il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei percorsi di accesso dall’esterno, la conformazione non ergonomica delle sedute della sala d’attesa, la difficoltà per persone con carrozzina di accedere al bancone della biglietteria, l’assenza di una nursery per l’allattamento e il cambio dei neonati, la mancanza della previsione di sistemi di comunicazione accessibile alle persone sorde (display in biglietteria, sala d’aspetto e binari su cui riprodurre gli avvisi vocali con messaggi di testo).

Giuseppe Di Marco