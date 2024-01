Stazione, nuovo look. Il punto sui lavori: ruspe sul terzo binario. Fine cantiere nel 2025

Ascoli, 11 gennaio 2024 – La stazione viaggia spedita verso la nuova opera di restyling. Prosegue la riqualificazione rientrante nell’intervento di potenziamento infrastrutturale che sta riguardando la tratta che dalle cento torri va a Porto d’Ascoli.

Dopo il primo step avvenuto nel corso dell’ultima estate, ora i lavori programmati sono entrati nel vivo con le ruspe che proprio in questi giorni, nonostante la pioggia battente, stanno lavorando sul terzo binario. Nel frattempo per non creare disagi a lavoratori e studenti che quotidianamente utilizzano la linea in questione si sta convogliando la circolazione ferroviaria sui primi due binari. Quella di Ascoli è una delle quattro stazioni delle aree del cratere che hanno potuto beneficiare di un finanziamento complessivo di 15 milioni di euro per favorire l’accessibilità verso i luoghi segnati dal terremoto del 2016, grazie al contributo offerto in questa direzione dal commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli. Sono 5 i milioni destinati alle cento torri ai quali si sono poi aggiunti quelli relativi alle altre stazioni oggetto di intervento: Macerata (5 milioni), Fabriano (3 milioni) e Tolentino (2 milioni). A portare avanti i cantieri è la Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), società capofila del polo infrastrutture del gruppo Fs. I lavori previsti in ciascuna delle quattro stazioni marchigiane prevedono il miglioramento sismico delle strutture, per garantire sicurezza, e la riqualificazione dei fabbricati, ottenendo in tutti gli spazi in cui i viaggiatori transitano, maggior accessibilità, efficienza e comfort. Durante il processo di restyling, verranno inoltre adottate soluzioni ecosostenibili per promuovere la sostenibilità a lungo termine. Gli interventi tengono conto dell’identità architettonica degli edifici, preservandone l’estetica per valorizzarli nel contesto urbano.

I lavori, già partiti da alcuni mesi, saranno terminati entro la fine del 2025. Per quanto riguarda la linea che si sviluppa dal capoluogo piceno verso il mare, si sta provvedendo al rinnovo integrale di 12 chilometri di binari fino alla stazione di Offida-Castel di Lama con la sostituzione di rotaie, traversine, scambi e risanamento massicciata. A Colli del Tronto invece eliminati due passaggi a livello con la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale.

Massimiliano Mariotti