Stazione, ordigno inesploso frena i lavori

Un ordigno inesploso è stato rinvenuto nella zona interessata dai lavori per il nuovo parcheggio della stazione: la bomba è stata rimossa e a breve il cantiere potrà ripartire, con conseguente ritardo sulla tabella di marcia. Il congegno, risalente all’ultima guerra mondiale, è stato trovato durante l’opera di escavo per la realizzazione del nuovo parking ‘scambiatore’. Si tratta della superficie adiacente allo scalo centrale, recentemente ripreso in mano dal proprietario, ovvero il Gruppo Fs, che ha incaricato la partecipata Metropark di costruire e gestire un’ampia area di sosta. Giovedì scorso, grazie all’intervento degli artificieri di Ancona, l’ordigno è stato tolto e successivamente fatto brillare usando le cautele del caso. Non si è reso necessario prendere speciali misure di sicurezza, come l’interdizione del traffico ferroviario, perché la bomba non era provvista di spoletta, elemento necessario alla sua accensione: il vecchio strumento di morte, pertanto, non costituiva pericolo per le persone. Il ritrovamento di oggetti di questo tipo nei pressi degli scali ferroviari non è affatto infrequente: durante la guerra, infatti, stazioni e binari costituivano obiettivi militari, e lo snodo sambenedettese, in tal senso, non ha fatto eccezione.

Nel frattempo, pertanto, le operazioni sono state messe in standby: il cantiere ripartirà a breve e il parcheggio, in tal senso, dovrebbe essere riaperto entro la fine dell’anno. L’idea progettuale, infatti, prevede la conversione dell’intera superficie, che si estende per 4.700 metri quadri, in un parcheggio scambiatore. All’ingresso, il doppio senso di marcia verrà delineato da uno spartitraffico centrale: sul lato est – a destra - troveranno posto i 4 parcheggi per disabili, mentre ad ovest – sinistra – verranno realizzati 2 locker per il ritiro di pacchi. A destra, dopo i posteggi gialli, ci sarà quindi il percorso per portatori di handicap e, più avanti, una pensilina fotovoltaica per veicoli elettrici, provvista di colonnine e spazio per 8 posteggi dedicati. Sulla sinistra, oltre i locker, Fs posizionerà 11 posti auto riservati, divisi fra Rete Ferroviaria Italiana e Polfer. Da qui comincerebbe il parcheggio vero e proprio: sempre ad ovest verranno situati 6 parcheggi per il car sharing e, da lì in avanti, due file di posteggi, per un totale di 147 stalli a pagamento. L’area quindi verrà gestita, dalla Metropark: sarà lei ad incassarne gli introiti a differenza di quanto avvenuto in passato, quando il parcheggio era gestito dalla Multiservizi.

Giuseppe Di Marco