Stazione tra bus, traffico e servizi carenti

Il piazzale della stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto, tra via Antonio Gramsci e piazza Montebello, è da tempo uno dei punti più critici della città. In pochi metri quadrati convivono i pullman urbani ed extraurbani, i coach a lunga percorrenza, le auto private, i taxi e il flusso dei pedoni in arrivo o in partenza dai treni. Una promiscuità di funzioni che si traduce in congestione quotidiana, con inevitabili riflessi negativi sulla vivibilità dell’area e sulla sicurezza. I residenti raccontano una realtà diventata insostenibile. "In alcune ore della giornata è praticamente impossibile passare con l’auto, i pullman occupano l’intera piazza", spiegano. Il problema principale è che spesso si trovano quattro o cinque autobus allineati, fermi in attesa di partire. Questo blocca completamente la circolazione, manda in tilt le strade limitrofe e genera un inquinamento sia acustico che atmosferico. Non solo, le manovre dei mezzi pesanti aumentano il rischio di incidenti. Le ore più difficili coincidono, in inverno, con i picchi scolastici e tuto l’anno con quelli lavorativi: la mattina presto, all’ora di pranzo e nel tardo pomeriggio. In quei momenti l’arrivo dei treni più affollati si somma alle partenze degli autobus, e il piazzale si trasforma in un vero imbuto. Il nodo stazione soffre anche sul piano del comfort urbano. Le attese dei passeggeri avvengono spesso in spazi poco protetti, senza adeguata ombreggiatura o punti di ristoro. La presenza costante di motori accesi in sosta rende l’aria irrespirabile, mentre il rumore dei mezzi in manovra è un disturbo costante per chi vive o lavora nelle vicinanze. Non a caso, le cronache locali riportano più volte al giorno le proteste dei residenti, che parlano di un contesto ormai "invivibile". Negli ultimi anni si è tentato di intervenire con alcune migliorie. Nel 2024 è stato riaperto il FS Park, il parcheggio accanto alla stazione con oltre 140 posti auto. Una novità che non ha risolto i problemi principali: la presenza costante dei pullman nel piazzale e la mancanza di un’organizzazione chiara tra le diverse funzioni del nodo. La convivenza resta complicata e i conflitti con il traffico privato si ripetono ogni giorno. Il tema è entrato anche nei piani di riqualificazione urbana. L’amministrazione ha annunciato lavori su piazza Montebello che inevitabilmente richiederanno una riorganizzazione provvisoria e poi definitiva del piazzale. In parallelo, il Pums San Benedetto 2035 fotografa la necessità di alleggerire il nodo, con una migliore integrazione tra ferrovia e autobus, e un ridisegno complessivo degli spazi.

Emidio Lattanzi