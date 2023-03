Stefano De Martino al teatro Ventidio Basso

Con ‘Meglio stasera. Quasi-one man show’ arriva al teatro Ventidio Basso, mercoledì e giovedì prossimi, alle 20.30, Stefano De Martino con il suo primo sorprendente spettacolo live diretto da Riccardo Cassini nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune con l’Amat. ‘Meglio stasera che domani o mai’ cantava negli anni ‘60 Miranda Martino in una piccola canzone gioiello arrangiata da Morricone. È quello che pensa Stefano De Martino per trascorrere insieme un paio d’ore spensierate con l’artista, che per occasione, sarà ‘crooner’ insieme agli otto orchestrali della ‘Disperata erotica band’, danzatore accompagnato nelle coreografie da alcuni ballerini professionisti, ma anche lo Stefano allegro e dei giochi in tv, quello che dialoga ed empatizza con gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi con il pubblico. Per informazioni sui biglietti si può chiamare il numero 0736298770.

l.c.