Stefano Mazzoni è il nuovo presidente

Stefano Mazzoni, frutticoltore di Montedinove in Valdaso, 34 anni, laureato in agraria, è il nuovo Presidente Interprovinciale della Coldiretti Ascoli Fermo. La classe dirigente dell’Organizzazione agricola si è riunita in assemblea al Serpente Aureo di Offida; quasi un centinaio di partecipanti fra cui i 56 Presidenti delle sezioni comunali e intercomunali di Coldiretti Ascoli Fermo aventi diritto al voto. Eletto il consiglio direttivo che, oltre al presidente Mazzoni è composto da Antognozzi Paolo, cerealicoltore di Montegiorgio, Biancucci Antonio, olivicoltore di Fermo, Buondi Luigi, vivaista di Spinetoli, Biagio Camacci, allevatore di Arquata del Tronto, De Carolis Giovanni, orticoltore di Sant’Elpidio a Mare, Di Cola Annunzio, allevatore di Ascoli, Fedeli Simone, viticoltore di Rotella, Gobbi Daniela, frutticoltrice di Altidona, Luccerini Robertino, cerealicoltore di Montappone, Marsili Francesco, olivicoltore di Montegranaro, Marzialetti Giampiero, viticoltore di Torre San Patrizio, Spaccapaniccia Piero, viticoltore di Montalto delle Marche. Compongono di diritto il Consiglio Direttivo anche i presidenti dei movimenti, Carla Cocci per le donne, titolare di un agriturismo a Castignano, Marco Gregori per i giovani, allevatore e viticoltore a Ripatransone, Enio Grisostomi per i pensionati, vivaista e viticoltore a Ripatransone. Partecipano senza diritto di voto al Consiglio Direttivo, in qualità di revisori, Manuel Baldo, allevatore di Fermo e Francesco Balestra, vivaista di Grottammare. Stefano Mazzoni subentra ad Armando Marconi, vivaista di Grottammare, che ha guidato la Coldiretti Ascoli Fermo nell’ultimo quinquennio. Nel suo intervento programmatico, il neo presidente Mazzoni ha ringraziato l’Assemblea per la fiducia e ha tracciato gli obiettivi da raggiungere nel breve, medio e lungo termine.

Vittorio Bellagamba