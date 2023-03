Stefano Rummolo morto a 51 anni, addio al gestore della pizzeria ‘Cavallino’

Addio a Stefano Rummolo, gestiva la pizzeria ’Cavallino’

Ascoli, 18 marzo 2023 – Ancora un lutto va a rattristare questo periodo davvero particolare per la città di Ascoli. Il fine settimana si è infatti aperto con la triste notizia della prematura scomparsa di Stefano Rummolo, stimato ristoratore ascolano e grande tifoso del Picchio.

Stefano da qualche tempo lottava contro un male devastante, e ieri è deceduto all’età di soli 51 anni dopo aver vissuto le ultime settimane in grande sofferenza. Romano e romanista doc era soprattutto un grande tifoso ascolano molto conosciuto perché con sua moglie Saveria gestiva con amore e dedizione la pizzeria ’Cavallino’, punto di riferimento nel centro storico della città in via Dino Angelini.

Oltre alla moglie Saveria Ciannavei lascia il papà Francesco, la sorella Antonella, i suoceri Gino ed Emilia la cognata Letizia e tantissimi amici. Il funerale di Stefano Rummolo verrà celebrato questa mattina alle ore 10.30, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, nella frazione di Mozzano. Alla famiglia Rummolo giungano le condoglianze della redazione del Resto del Carlino. Ciao Stè.