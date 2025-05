Stefano Zamagni sabato a Montefiore nella sala De Carolis

Stefano Zamagni, economista italiano, ex presidente dell’Agenzia per il terzo settore, presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali, sicuramente una figura di riferimento per chi si interessa di economia civile, di cooperazione e del ruolo della Comunità oltre lo Stato ed il Mercato, sarà a Montefiore sabato mattina alle ore 10 nella sala De Carolis.

L’incontro organizzato dal comune di Montefiore dell’Aso, vedrà anche la partecipazione del sindaco Nazzareno Ciarrocchi, del direttore della Bcc di Ripatransone e Fermano Vito Verdecchia e dell’Economista Massimo Egidi, già rettore della Luiss Business School e cittadino onorario del borgo piceno.

"Come banca di credito cooperativo – ha affermato Verdecchia – ci siamo sentiti subito coinvolti nell’iniziativa non solo perché siamo presenti su Montefiore dell’Aso con una nostra filiale da oltre vent’anni, ma soprattutto perché la nostra è una banca di comunità, contribuendo attivamente all’attuazione dei principi fondanti dell’Economia Civile. Per me sarà davvero un onore poter introdurre e ascoltare con vivo interesse la relazione del professor Zamagni e le conclusioni del professor Egidi, due grandi economisti di fama internazionale".