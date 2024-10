Stella del Mare, una realtà al top in regione

E’ l’unica nelle Marche ad aver ottenuto il riconoscimento di Centro Avviamento sport paralimpico (Casp), l’Asd Stella del mare di San Benedetto del Tronto e il merito aumenta perchè si tratta di un’associazione giovane, nata nel 2017. E’ emozionato, il vice presidente e direttore generale, Roberto Ciferni con la presidente Claudia De Laurentis nell’annunciarlo, nella sala consiliare del comune; la stessa che nel 2017 ospitò la presentazione della nuova realtà e del video emozionale che fu proiettato la prima volta nella stessa sala, nel 2017, riproposto ieri: "Fa capire il senso del lavoro fatto in questi anni, dal titolo Yes, I Can ovvero Tutti possono fare la differenza, che racconta Rio Paralympics 2016 Were The Superhumans. Oggi simbolicamente chiudiamo il cerchio aperto nel 2017, punto di arrivo ma punto di partenza perché aumenteremo i nostri impegni. Inizieremo con quattro sport: Atletica, tiro con l’arco, calcio, nuoto, ma poi proseguiremo con ulteriori".

Per il sindaco Antonio Spazzafumo "la Stella del mare sta portando avanti risultati importanti per il nostro territorio". Gli fa eco l’assessore allo Sport, turismo e politiche giovanili, Cinzia Campanelli: "Oggi è una bella giornata, perché andiamo a presentare il primo centro dello sport paralimpico di San Benedetto e credo sia una cosa fantastica. Ricordo l’emozione profonda che mi hanno lasciato le recenti Olimpiadi. Spesso diamo tutto per scontato e vedere questi ragazzi che hanno vissuto delle imprese impossibili, così possono sembrare dal punto di vista fisico e psicologico, penso sia una lezione di vita importante, una forza che molti giovani, molte persone, non hanno". La presidente della Stella del Mare Claudia De Laurentiis è sicura quando afferma: "Questo successo lo dobbiamo soprattutto ai ragazzi e alle loro famiglie, con il loro atteggiamento propositivo, la voglia di fare. L’applauso va a loro".

Entusiasta il responsabile area centro comitato paralimpico Tarcisio Pacetti, nel chiedere al primo cittadino "nel sito del comune ci piacerebbe avere logo e link come comitato paralimpico, affinché chiunque possa vedere cosa si può fare a San Benedetto". Luca Savoiardi presidente del Comitato italiano paralimpico Marche: "Questa realtà ha ottenuto risultati agonistici, ed è bello vedere questi ragazzi. Il conseguimento del Casp è manifestazione del lavoro quotidiano e serio". Presenti anche Domenico Tossichetti, delegato territoriale di Ascoli del Cip, il Presidente Federazione Figc calcio paralimpico e sperimentale Ivo Panichi e Adriano Pistonesi referente del Dipartimento calcio paralimpico sperimentale per le Marche.

Stefania Mezzina