Stelle al merito del lavoro, premio a Rossella Moscardelli e Ginancarlo Mari

Nel Salone dei Corazzieri, al Quirinale, si è svolta la solenne cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, a 38 neo Maestre e Maestri, due in rappresentanza delle venti regioni, individuati tramite sorteggio tra tutti gli insigniti del 2025, già proclamati a livello nazionale il primo maggio. Nell’occasione, inoltre, 3 Stelle sono state consegnate alla memoria dei lavoratori morti sul luogo di lavoro. In base ad una programmata rotazione tra le province marchigiane, quest’anno a rappresentare al Quirinale la Regione è stata indicata quella di Ascoli e sono stati estratti a sorte, tra i sette nuovi Maestri 2025 eletti nel territorio, Rossella Moscardelli di Grottammare dipendente dell’Utes (Università del tempo libero) di San Benedetto e Giancarlo Mari di Ascoli, dipendente Hydrowatt Spa di Folignano, i quali hanno avuto l’indimenticabile privilegio di essere al Quirinale al cospetto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha consegnato l’onoreficenza della Stella al Merito, e del Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderoni. Era presente anche la dirigente del Consolato delle Marche, Luisa Di Gasbarro, in qualità di componente della Commissione nazionale Realtà Femminile, che si è congratulata con i due colleghi regionali, così come lo stesso Console dei Maestri del Lavoro di Ascoli e Fermo, nonchè delle Marche, Giorgio Fiori. Emozionata Moscardelli: "E’ una emozione grande, un traguardo per 30 anni di vita insieme all’Utes. Un giorno speciale ed è giusto festeggiarlo".

Stefania Mezzina