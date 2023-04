Stelle al merito: i nostri lavoratori premiati

Come consuetudine, il primo maggio di ogni anno il Presidente della Repubblica conferisce la decorazione ‘Stella al merito del lavoro’ istituita con Regio decreto del 30 dicembre 1923, e il consequenziale titolo di ‘Maestro del lavoro’. Come ogni anno, saranno 1.000 i lavoratori dipendenti, su una platea di oltre 18 milioni, ai quali verranno riconosciuti perizia, laboriosità, buona condotta morale e il fatto che abbiano contribuito ad innovare e a migliorare i processi aziendali, o delle misure di sicurezza, e la capacità di preparare le nuove generazioni. Sebbene la nomina decorrerà dal primo maggio, la tradizionale cerimonia per la consegna della Stella e dell’attestato avverrà il prossimo 5 dicembre, in concomitanza con la celebrazione dei cento anni della ‘Stella al merito’ quando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha già calendarizzato una specifica Giornata della stella al merito del lavoro. I lavoratori marchigiani che otterranno la onorificenza nel corso della cerimonia che si svolgerà al Quirinale saranno complessivamente 32, così ripartiti: 5 provenienti dalla provincia di Pesaro-Urbino, 8 dalla provincia di Ancona, 9 dalla provincia di Macerata, 3 dalla provincia di Fermo e 7 dalla provincia di Ascoli. I sette insigniti (con rispettiva azienda proponente nella quale lavorano) del Piceno sono: Claudio Tempera della Banca nazionale del lavoro Spa, Gruppo Bnp Paribas, di Ascoli, Maria Traini della Conserviera Adriatica Spa di Offida, Adriano Pistolesi della Barilla G. e R. fratelli Spa di Ascoli, Monica Marini dello studio notarile Cappelli Nazzareno di Ascoli, Ivana Merli di Assistudio Marche Srl di Ascoli, Luigina Argilli di Pfizer Italia Srl di Ascoli, e Franco Federini di Poste Italiane di Ascoli. Dunque sei di Ascoli e uno di Offida.

l. c.