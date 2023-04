Sterpaglie ancora a fuoco Doppio incendio nel pomeriggio tra Monsampolo e Ripatransone

Doppio incendio di sterpaglie nel pomeriggio di ieri, il primo a Ripatransone e il secondo in territorio di Monsampolo del Tronto. A Ripa le fiamme sono divampate in contrada Magazzini intorno alle ore 16 e mentre i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto stavano operando, è scattato un nuovo allarme a Monsampolo, questa volta nella zona vicina al Palasport. Sul posto si sono recati gli equipaggi del comando provinciale di Ascoli che hanno spento le fiamme ed eseguito la bonifica dell’area percorsa dal fuoco. A seguire sono entrati in azione i volontari che intorno alle 18 hanno iniziato a monitorare la situazione, anche perché la zona era battuta dal vento.

La settimana scorsa vi era stato un altro incendio, vicino al cimitero e in quell’occasione intervennero i pompieri del distaccamento di San Benedetto.

Fino a qualche tempo fa gli incendi attorno a Monsampolo, ai confini con Acquaviva, avvenivano con una frequenza pressoché mensile, ma ora l’attività del presunto piromane si sta intensificando pericolosamente. Secondo indiscrezioni i carabinieri delle locali stazioni starebbero svolgendo indagini per cercare di porre un freno al fenomeno, anche per evitare che la situazione si incancrenisca come accade da oltre dieci anni sulle colline di Cupra Marittima e Ripatransone.

Incredibile come di fronte all’emergenza del cambiamento climatico, che fa tremare i polsi ai più, ci sia ancora chi appicca il fuoco alla vegetazione, per i più svariati motivi. La siccità dell’anno scorso si è già sommata a quella di quest’anno, con fiumi carenti d’acqua e una stagione calda che si preannuncia molto difficile per persone e ambiente. Si spera che questi soggetti siano fermati quanto prima.