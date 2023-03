Steward aggredito alla partita Denunce e Daspo ai tifosi della Samb

Per i tafferugli e l’aggressione ad uno steward accaduti nel fine partita fra Sambenedettese e Tolentino il Questore di Ascoli ha fatto scattare 5 denunce alla Procura della Repubblica e 5 Daspo, di cui 4 per 15 mesi ed uno per due anni. Nelle fasi di deflusso dallo stadio, gli agenti del locale commissariato stavano identificando un tifoso che aveva cercato di entrare nello stadio con un coltellino di circa 15 centimetri, arma trattenuta da uno steward durante le fasi del filtraggio. La polizia ha chiesto i documenti, ma l’uomo si è rifiutato di fornire le sue generalità. Nel frattempo circa 70 tifosi hanno accerchiato i poliziotti. Nella discussione che si è generata, anche per gli striscioni che non erano stati ammessi al campo, il possessore del coltello ha avuto l’occasione di allontanarsi.

Nel corso di queste fasi concitate si è avvicinato lo steward di servizio allo stadio, con l’intenzione di appoggiare i poliziotti e anche per informarli che gli striscioni erano stati restituiti ai tifosi. In quel momento c’è stata una reazione serrata di alcuni ultras che hanno preso a schiaffi e a calci lo steward. La calma è tornata solo grazie al pronto intervento dei poliziotti, ma l’operatore aggredito è stato costretto alle cure dei sanitari del Pronto soccorso che l’hanno giudicato con 5 giorni di prognosi. Nel parapiglia è rimasta contusa al dito di una mano anche una poliziotta della Questura di Ascoli, giudicata guaribile in 6 giorni. Le indagini condotte dal personale del commissariato di San Benedetto e della Questura di Ascoli, hanno permesso, tramite le immagini delle telecamere, di identificare i cinque tifosi che avevano partecipato attivamente all’aggressione dello steward e all’identificazione del tifoso che aveva cercato di entrare allo stadio con il coltello in tasca. Marcello Iezzi