"Stiamo diventando una meta da weekend"

San Benedetto, come meta turistica, è in crisi? La domanda, che molti hanno posto dopo la lettura dei dati sull’accoglienza, è il tema da cui partire per capire come rilanciare il sud delle Marche. È da questa domanda, ad esempio, che parte Sandro Assenti: il presidente regionale di Confesercenti offre una panoramica sulla riviera, mettendo in chiaro che la rotta deve essere al più presto invertita. "Che estate sarà? Non è facile dirlo, nessuno di noi possiede la bacchetta magica – dice Assenti – Per tentare una previsione possiamo solo confrontarci con il recente passato. Luglio e agosto 2024 sono stati mesi abbastanza sottotono, e la cosa ci ha sorpreso perché in genere costituiscono il periodo di maggiore afflusso. Le strutture ricettive, invece, hanno registrato tante stanze libere. Va detto che questa flessione non è solo sambenedettese: molto dipende anche dal sempre minor potere d’acquisto delle famiglie, che comporta una riduzione del periodo di permanenza. Però San Benedetto ha tanti punti in cui deve migliorare". L’imprenditore ha le idee chiare: "Intanto ci manca un grande evento – prosegue – una manifestazione caratterizzante. Noi facciamo piccoli eventi nell’ambito dell’enogastronomia e dello sport, ma dobbiamo dar vita a qualcosa che renda la nostra città immediatamente identificabile, anche nell’ambito spettacoli. Per fare una cosa del genere occorre intavolare strategie, ed è per questo che credo molto in questa Dmo – Destination management organization, nda – iniziativa portata avanti dal comune con l’intento di fare rete fra pubblico e privato e generare contenuti di marketing a supporto delle stagioni turistiche".

Sulla questione, peraltro, proprio sabato scorso è andato in scena un incontro in Auditorium in contemporanea al consiglio comunale. Ma non finisce qui. "Impossibile non parlare della Bolkestein – aggiunge Assenti – Le attuali concessioni possono essere prorogate fino a settembre 2027, ma nel frattempo si possono indire le gare. Quindi siamo in attesa di sapere cosa intende fare il comune. Le concessioni rimarranno valide per un anno? O di più? I balneari hanno bisogno di certezze sulle tempistiche per programmare i propri investimenti". E non è l’unica preoccupazione. "A San Benedetto la crisi comincia a intaccare settori come l’intrattenimento e la ristorazione, che nei giorni feriali d’inverno soffrono. Prima era quasi esclusivamente il comparto abbigliamento. Ci stiamo trasformando in una meta per il weekend".

Giuseppe Di Marco