Stipendi Ast, doppia vittoria per i dipendenti

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Marche con la quale l’Ast di Ascoli è stata condannata a ottemperare a quanto richiesto da circa 80 dipendenti tutelati dal sindacato Nursind. Ne dà notizia il sindacato ricordando che i dipendenti in questione avevano semplicemente richiesto all’ amministrazione di venire a conoscenza della propria scheda individuale, al fine di verificare la correttezza del punteggio attribuito utile per la Progressione economica orizzontale, riservata ad un numero limitato di dipendenti.

La sentenza ha una importanza fondamentale per il Nursind in quanto segna un vero e proprio spartiacque tra la modalità operative adottate sino ad oggi e come si dovrà operare per il futuro. A questo punto occorre però occorre porsi altre domande. "Se la modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli dipendenti, sciatta ed approssimativa ad essere benevoli, non è chiara, questi punteggi come sono stati effettivamente attribuiti? In base a quali criteri? Chi ha dato disposizione di agire con siffatta metodologia? E’ possibile ipotizzare che alcuni dipendenti ne sono stati beneficiati a scapito di altri? Il ricorso è stato presentato da circa 80 dipendenti ma riguarda tutti i 1.800 dipendenti dell’Ast di Ascoli, perché il solo il Nursind ha richiesto trasparenza su questo delicatissimo argomento?" chiede Pelosi.

Il solo ricorso al Consiglio di Stato è costato circa 10mila euro a cui vanno sommate duemila euro di condanna a carico dei contribuenti, che vanno a sommarsi alle altre innumerevoli spese legali già sostenute. "Non sarebbe stato più opportuno ottemperare a quanto sentenziato già dal Tar? Una ultima considerazione?" conclude Pelosi.