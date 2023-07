Stoccaggio del gas, è battaglia Pronto un esposto sulla perizia

Stoccaggio del gas, la minoranza è pronta a depositare un esposto alla Corte dei Conti per la perizia allegata alla difesa contro il ricorso presentato dalla Gas Plus: un parere che il Tar Lazio, con propria sentenza, ha definito "irrilevante" e "inconferente". Nell’accogliere il ricorso della società, il tribunale amministrativo ha annullato gli atti che negano la proroga alla valutazione di compatibilità ambientale del progetto, ma non si è fermato qui: "Quanto alle relazioni tecniche versate in giudizio – recita la sentenza – risultano da un lato irrilevanti ai fini della causa, nella parte in cui fanno riferimento ad aspetti non emergenti nel provvedimento impugnato, e dall’altro inconferenti in quanto non hanno messo in luce alcun significativo mutamento del contesto ambientale di riferimento".

Si ricorderà, peraltro, che la relazione tecnica venne finanziata tramite un apposito prelevamento dal fondo di riserva, pari a oltre 45mila euro. Il parere, nello specifico, costò 47.750 euro: le intenzioni del comune erano di certificare che, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel Piceno, un’operazione del genere non avrebbe dovuto avere seguito. Le parole del Tar, però, hanno suscitato le ire della minoranza: "Questo supporto tecnico non serviva – ha asserito Giorgio De Vecchis – e pertanto non mancherà un esposto alla Corte dei Conti. Nell’interrogazione che feci a inizio anno già riportai il fatto che, rispetto al rilascio della valutazione di impatto ambientale, non fossero cambiati i parametri ambientali. Quindi era evidente che non servissero perizie, il nostro ruolo era solo di supporto al Ministero".

Dal canto suo, Luciana Barlocci si è soffermata sulla questione tecnica dell’incarico chiedendo, nello specifico, quale logica sia stata seguita dal comune per l’assegnazione. A dire la sua è stato anche Pasqualino Piunti: "Per ora – dice l’ex sindaco - posso solo dire che quando avremo tutta la documentazione necessaria a nostra disposizione valuteremo se fare una segnalazione alla Corte dei Conti. Quel che mi preme rilevare, al momento, è che le parole del Tar certificano l’ennesimo fallimento di questa amministrazione. È bene che chi governa la città e questo territorio si faccia carico di questa importantissima vicenda, come facemmo noi, quando andammo dall’allora ministro Galletti: ciò testimonia che abbiamo seguito la questione sempre direttamente. Per quanto mi riguarda, puntai sul fatto che una meta turistica come San Benedetto non si può permettere di accogliere una centrale di stoccaggio del gas".