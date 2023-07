Stoccaggio gas, il Comune porta la vicenda in Consiglio di Stato

Il Comune di San Benedetto presenterà ricorso in Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Lazio che diceva no alla Gas Plus sulla realizzazione di una centrale di stoccaggio. La decisione resa nota ieri sera in commissione dal dirigente Giorgio Giantomassi e dal vicesindaco Tonino Capriotti. La sentenza del Tar ha annullato gli atti che negavano la proroga alla Valutazione di Impatto Ambientale (Via), approvata nel 2014 e scaduta nel 2019: proroga che era stata precedentemente richiesta dalla società, anche se tutto lasciava pensare, fino a poche settimane fa, che questa non sarebbe stata concessa. Il comune rivierasco, ha spiegato Giantomassi, è stato coinvolto nel procedimento del ricorso, e nella sentenza i giudici del Tar si sono espressi specialmente sulla parte amministrativa, capovolgendo le aspettative nutrite per anni nei riguardi della questione, e nonostante che Viale De Gasperi abbia prodotto una memoria legale che portava alla luce nuovi elementi generatisi rispetto alla prima Via del 2014. Tra queste, in special modo, sono state riportate le modifiche sostanziali dal punto di vista sismico dovute ai movimenti delle faglie occorse nel sisma del 2016. Oltre a ciò, la perizia commissionata dal comune e allegata alla difesa ha riportato l’aumento del rischio idraulico e alluvionale. Detto questo, la scorsa settimana l’amministrazione comunale si è incontrata con gli avvocati che hanno seguito il procedimento giudiziario, i quali hanno proposto ricorso in appello, oltre ad un’azione diretta al Ministero dell’Ambiente affinché aggiorni la Valutazione d’Impatto Ambientale. Nel corso della riunione è stato anche rilevato come né la regione Marche né la provincia di Ascoli Piceno si siano costituite in giudizio, aspetto che ha suscitato la perplessità di Fabrizio Capriotti: "Mi sembra un fatto di una certa rilevanza – ha affermato il capogruppo di Centro Civico Popolare – questi enti dovrebbero essere i principali sostenitori della battaglia in corso". Dal canto suo, Pasqualino Piunti ha chiesto come mai non siano state integrate, nella difesa, motivazioni di altro tipo: "San Benedetto – ha detto l’ex sindaco - è una stazione turistica importante che non può permettersi di ospitare un sito di stoccaggio del gas". Quindi, Giorgio De Vecchis è tornato sulla questione della perizia: "Se questa iniziativa dovesse implicare la spesa di altre decine di migliaia di euro bisogna stabilire le strategie da adottare".

