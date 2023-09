Stop al fermo pesca, si torna in mare. La lettera di Bresciani alla marineria

Questa sera, a mezzanotte, i pescherecci della flottiglia sambenedettese usciranno di nuovo in mare per riprendere l’attività dopo il periodo di riposo biologico. Il vescovo diocesano Carlo Bresciani ha scritto una lettera ai pescatori in cui si legge: "Finito il fermo pesca, tornate in mare a pescare. È il vostro lavoro, è vero, ma andate a procurare non solo ciò che serve a voi, ma anche pesce fresco per le nostre tavole. Anche noi, infatti, beneficiamo del vostro faticoso lavoro e ve ne siamo grati. Mi piace pensare il fermo pesca in analogia alla pausa del contadino che aspetta la maturazione dei frutti per fare poi il raccolto. Anche il mare ha bisogno di tempo per poter dare frutti copiosi che le vostre reti raccolgono. Voi. Con il fermo pesca, glielo avete concesso". Del resto proprio la marineria sambenedettese era stata in prima linea nella lotta alla plastica in mare, venendo citata più volte da Papa Francesco proprio per il suo impegno a difesa del delicato e sfruttato ambiente marino.

"Ora vi auguro – scrive ancora Bresciani – che ciò vi ricompensi con un raccolto abbondante. Sappiamo della vostra fatica, dei pericoli che contrassegnano la vostra professione e delle molte difficoltà che dovete affrontare. Finalmente, una delle più preoccupanti sta per essere risolta: sono incominciati, infatti, i lavori che chiuderanno, speriamo, l’annoso problema del dragaggio del porto. Altre preoccupazioni, tra cui il costo crescente del carburante, accompagnano la ripresa della pesca. Mi unisco a voi nella speranza che si trovi qualche soluzione che allevi le difficoltà. Accompagno il vostro lavoro con la mia preghiera e invoco su tutti voi la propiziatrice benedizione del Signore per intercessione della Madonna della Marina, stella del mare, cui siete molto devoti".

Martedì mattina il mercato ittico all’ingrosso riaprirà i battenti per la prima asta nel mese di settembre. Come di solito accade dopo il fermo pesca, ci si attende abbondanza di prodotto, soprattutto quello denominato di "terra" pescato più vicino alla costa. Secondo il commerciante all’ingrosso Lorenzo Marinangeli, sono attese buone quantità di triglie, pannocchie, calamaretti e anche mazzancolle, stando a quanto si è visto nelle settimane scorse al mercato di Civitanova Marche. Scarse potranno essere le quantità di merluzzi e scampi.

Marcello Iezzi