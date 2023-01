Stop alla rotatoria fra via Santa Lucia e la Statale 16

Sembra essere naufragata, in comune, l’idea di realizzare una rotatoria fra via Santa Lucia e la strada statale 16. Per i tecnici di Viale De Gasperi un’eventuale intersezione a ridosso del McDonald’s non risolverebbe appieno i problemi del traffico locale, ed anzi finirebbe per aggiungere nuovi grattacapi. L’ipotesi era stata riesumata alcuni mesi fa, nel corso dell’ultima assemblea di comitato Sant’Antonio: durante la riunione, di fronte agli assessori Capriotti, Gabrielli e Lazzari, e ai consiglieri De Ascaniis e Piunti, i residenti del quartiere centrale chiesero a gran voce di elaborare una soluzione concreta per snellire le code sulla nazionale, soprattutto in prossimità del celebre fast food, che quotidianamente viene preso d’assalto dai clienti. I referenti dell’amministrazione quindi manifestarono la propria disponibilità a valutare la realizzazione di una rotatoria in quei pressi per eliminare gli ingorghi. I tecnici, in particolare, avrebbero dovuto capire l’impatto di una rotonda dalla forma irregolare sulla viabilità al confine dei due quartieri. Il responso, ancora non ufficiale, è che tale intersezione potrebbe rendere la vita ancora più difficile alle auto in transito. Ma non finisce qui. Da esaminare è anche il problema evidenziato dai residenti del quartiere Santa Lucia, che hanno protestato per la possibile perdita dei parcheggi gratuiti nei pressi degli esercizi commerciali e degli studi che gravitano nella zona. Effettivamente, preso spazio per la rotonda, non ne rimarrebbe per gli attuali stalli. Ecco quindi che l’amministrazione avrebbe pensato di accantonare l’idea.

C’è però un’altra ragione a monte di questa scelta: la realizzazione di una rotatoria costituirebbe un intervento estemporaneo, in un momento in cui il vertice di Viale De Gasperi ha deciso di subordinare ogni iniziativa urbanistica alla redazione di un nuovo piano regolatore generale. In tal senso, la compagine politica ha già incaricato gli uffici di predisporre la stesura di uno schema direttore entro due anni: un atto, insomma, su cui basare la redazione del futuro prg. Chiaramente questo non vedrà la luce durante l’attuale mandato amministrativo, però nel frattempo il comune ha intenzione di dotarsi di alcuni strumenti teorici con cui scegliere gli interventi da realizzare. Uno di questi strumenti è appunto il piano urbano di mobilità: con questo schema, il comune potrà decidere cosa fare in ogni zona di San Benedetto per migliorare le condizioni del traffico.

g.d.m