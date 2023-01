Stop all’Aied, un danno per tutti

E la legge 194, ricorda Cataldi "è consentire alla donna, nei casi previsti dalla legge, di ricorrere alla Ivg. Da donna ancor prima che da vicesegretaria provinciale del Pd sento il dovere di denunciare le scelte scellerate che la Regione Marche sta facendo in merito ai diritti delle donne. Mi chiedo e chiedo alla comunità cosa ne sarà di quelle donne, anche non marchigiane, che non trovando assistenza si rivolgevano all’Aied? Cosa ne sarà di quelle donne che vengono respinte da alcune Aree vaste?" si chiede ancora l’esponente dei democrat. "L’Aied – continua ancora Cataldi, ricordando l’attività del centro per l’educazione demografica, nato il 10 ottobre del 1953 in Italia e arrivato ad Ascoli nel 1974 –: per 42 anni ha assicurato un servizio eccellente con dei percorsi psicologici dedicati e con ineccepibile velocità di risposta alla richiesta perché sappiamo bene che i tempi, in questi casi, sono molto importanti. La disdetta della storica convenzione con l’Aied per la 194 è solo un sottile gesto che conferma la linea di governo del centro destra. Intralciare le donne rendendo difficoltosa l’applicazione della 194 equivale ad affermare che il suo corpo non le appartiene, e una politica che non tutela tutti i corpi, i desideri e le soggettività, non tutela nessuno". "L’aborto – conclude Cataldi – è un diritto che deve essere riconosciuto e applicato. Non può e non deve essere vissuto come un senso di colpa indotto. In questo modo, la legge 194 non è un diritto ma un percorso a ostacoli.