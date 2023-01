Stop all’Aied, un danno per tutti

Sulla revoca da parte dell’Asur della convenzione con l’Aied per l’interruzione volontaria di gravidanza chirurgica per Marica Cataldi, vicesegretaria provinciale Pd, le affermazioni fatte dall’Asur "non tengono conto del servizio che l’Aied svolgeva e svolge per tutte le donne, consentendo oggi di ampliare e rafforzare la presa in carico fornita dal servizio sanitario regionale che in questi anni è stata carente. Di fatto – continua l’esponente dem –, con questa scelta mascherata da ragioni economiche, che sarà necessario verificare, viene limitato il diritto di ricorrere a quanto previsto dalla legge 194".