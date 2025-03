Stop all’atto dell’Ast. Saltamartini mette il freno. L’esultanza dei sindacati

Stop all’atto aziendale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Il freno alla procedura per l’adozione del documento, pubblicato il giorno prima della cessazione del rapporto con il direttore generale, è arrivato dal vice presidente della giunta e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che in aula, rispondendo ad un’interrogazione dem a prima firma della capogruppo Anna Casini, ha sottolineato che l’atto vice presidente della giunta e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. "Lo avevamo detto e ribadito in ogni circostanza che l’Atto Aziendale, redatto dalla Direzione dell’Ast di Ascoli con cui la medesima aveva individuato i servizi e l’organizzazione degli stessi, era pregno di vizi procedurali, in quanto la determina numero 23 del 31 gennaio del 2025 era stata adottata in dispregio alla vigente normativa". Così i sindacati Fp Cgil Cisl Fp Nursing U P Fials Usb Rsu commentano quanto comunicato ieri nella seduta del consiglio regionale dall’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini il quale, in riscontro all’ interrogazione a risposta immediata presentata dalla consigliera regionale Pd Anna Casini, ha comunicato alla medesima che l’Atto Aziendale, adottato dalla direttrice della Ast il giorno antecedente le sue dimissioni dall’Azienda Sanitaria di Ascoli, attualmente sospeso al Collegio Sindacale, verrà revisionato dalla nuova Direzione Aziendale e correttamente sottoposto al confronto di tutti gli organismi contemplati dalla vigente normativa.

"A prescindere dai vizi procedurali e sostanziali, non ci era assolutamente apparso consono che chi stava per lasciare la direzione dell’Ast avesse la possibilità di determinare l’assetto organizzativo e strategico della sanità Picena al suo successore" sottolineano i sindacati della sanità picena. Uno stop dell’atto aziendale che soddisfa la capogruppo del Pd Casini. "Mi fa piacere – ha replicato in aula la dem - perché non era possibile che un direttore generale in partenza per altra regione potesse predisporre un atto che dovrebbe essere condiviso con l’assemblea dei sindaci e le rappresentanze sindacali".

Nel pomeriggio, sul tema, era intervenuto anche il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti: "Nell’Atto Aziendale dell’Ast non vi è alcuna mancanza di trasparenza nel processo decisionale. L’Atto Aziendale è stato condiviso in toto con i sindaci dei 33 comuni della provincia di Ascoli, anche attraverso due differenti discussioni in occasione delle Conferenze dei sindaci. Sono state raccolte le osservazioni da parte dei rappresentanti del territorio, in maniera partecipata e collettiva. Dopo il percorso ‘politico’, poi, l’Atto Aziendale è stato anche sottoposto all’attenzione della sfera tecnica e amministrativa. Non vi è dunque alcuna necessità di sospendere tale processo".