Stop alle indagini nel sottosuolo: "La ricostruzione ora riparte"

Si sono conclusi, a Maltignano, gli studi di approfondimento in merito alle cavità presenti nel sottosuolo del centro storico, avviati dopo che alcuni residenti avevano segnalato di udire dei tonfi, di tanto in tanto. I risultati delle indagini hanno determinato che sussistono, ad oggi, tutti i presupposti scientifici per poter rimuovere qualunque vincolo relativo alla ricostruzione degli edifici di categoria ‘B’, classificati come tali dopo il sisma dell’agosto 2016 e di dare il via, conseguentemente, alla ricostruzione leggera. "Sono molto soddisfatto della conclusione delle indagini – spiega il sindaco Armando Falcioni –, che ci permettono di riavviare la ricostruzione leggera all’interno del centro storico. Mi assumo tutta la responsabilità di aver denunciato questo potenziale pericolo all’indomani della registrazione dei tonfi dopo il sisma del 26 agosto 2016. L’alternativa sarebbe stata quella di ignorare o sottovalutare tali fenomeni al fine di accelerare la ricostruzione delle ‘B’ senza relazione geologica. Ma sarebbe stato un atteggiamento poco serio e poco coscienzioso visto che talvolta si hanno notizie, in campo nazionale, di crolli o cedimenti senza particolari avvisaglie". Lo studio, avvenuto a carico dei fondi della ricostruzione per un totale di circa 150mila euro, partì proprio dopo l’allarme lanciato dallo stesso sindaco maltignanese per dei tonfi che si registravano all’interno di alcuni edifici del centro storico, considerando che questo è caratterizzato da molte grotte.

Matteo Porfiri